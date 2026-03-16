Calciomercato Juve e Roma: clausola choc per il nuovo attaccante

Le ultime indiscrezioni di mercato su bianconeri e giallorossi, la sfida è totale

Anche nella partita di ieri contro il Como, la Roma è stata penalizzata da un clamoroso errore arbitrale, ma la prestazione in riva al Lago ha messo ancora una volta in mostra le lacune di una rosa costruita male e decimata anche dall’emergenza infortuni.

Alla squadra giallorossa mancano terribilmente uomini tecnici e di gamba. Non a caso, ogni volta che Gian Piero Gasperini è costretto a fare a meno di Wesley, la squadra subisce in maniera allarmante il dinamismo e la fisicità degli avversari, senza avere la possibilità di rispondere con le stesse armi.

In vista della prossima estate, una delle priorità rimarrà il reperimento di esterni d’attacco tecnicamente validi, in grado di superare gli avversari sia con il dribbling, sia in velocità.

Non a caso, uno dei nomi che è stato osservato dai giallorossi, ma anche dal Como, Napoli e Juventus, risponde proprio a queste caratteristiche. Stiamo parlando di Yeremay Hernandez. Un giocatore spesso finito nei radar dei club italiani.

Autore di 25 gol e 12 assist nelle ultime due stagioni, l’attaccante 23enne piace anche allo Sporting, che nei mesi scorsi aveva raggiunto un accordo con il calciatore. Ora come allora, però, il Deportivo La Coruna ha sempre alzato il muro, facendo riferimento alla clausola rescissoria da più di 50 milioni di euro presente sul contratto fino al giugno del 2030. Una cifra decisamente fuori portata per le squadre italiane, che devono sperare in uno sconto importante per avere alcune possibilità.