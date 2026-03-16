Calciomercato Roma, riscatto Malen: “Chiedete al club”

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Il gol dell’attaccante olandese ha illuso i giallorossi, le ultime sul futuro

Sette gol in nove partite: è questo l’invidiabile bottino di Donyell Malen in Serie A. Nonostante la rete su rigore, ieri contro il Como l’attaccante olandese è stato più impreciso del solito, pagando inevitabilmente la stanchezza di chi deve reggere l’attacco sulle sue spalle da settimane.

Donyell Malen scruta l'orizzonte
Calciomercato Roma, riscatto Malen: “Chiedete al club” (Ansa Foto) – asromalive.it

Arrivato alla Roma in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions o Europa League, l’attaccante olandese viene rimpianto ogni settimana dai tifosi dell’Aston Villa e la stampa inglese resta molto interessata alle vicissitudini dell’ex Borussia Dortmund.

E così, anche dopo la partita di ieri, un giornalista britannico ha chiesto a Gian Piero Gasperini lumi sul riscatto di Malen. “Il suo futuro? Dovete chiederlo al club, magari a maggio o a giugno. Deciderà la società cosa fare con Malen, ma la Roma ha un riscatto. Vedremo quando lo eserciterà”,

 