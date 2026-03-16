Calciomercato Roma, riscatto Malen: “Chiedete al club”

Il gol dell’attaccante olandese ha illuso i giallorossi, le ultime sul futuro

Sette gol in nove partite: è questo l’invidiabile bottino di Donyell Malen in Serie A. Nonostante la rete su rigore, ieri contro il Como l’attaccante olandese è stato più impreciso del solito, pagando inevitabilmente la stanchezza di chi deve reggere l’attacco sulle sue spalle da settimane.

Arrivato alla Roma in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions o Europa League, l’attaccante olandese viene rimpianto ogni settimana dai tifosi dell’Aston Villa e la stampa inglese resta molto interessata alle vicissitudini dell’ex Borussia Dortmund.

E così, anche dopo la partita di ieri, un giornalista britannico ha chiesto a Gian Piero Gasperini lumi sul riscatto di Malen. “Il suo futuro? Dovete chiederlo al club, magari a maggio o a giugno. Deciderà la società cosa fare con Malen, ma la Roma ha un riscatto. Vedremo quando lo eserciterà”,