Infortunio muscolare, UFFICIALE: Inter-Roma a rischio

Esami in mattinata dopo l’ultima giornata di campionato, ecco i tempi di recupero

Reduce dalla dolorosa sconfitta in casa del Como, ancora una volta la Roma ha pagato dazio agli errori arbitrali, con l’ingiusta espulsione di Wesley per la doppia ammonizione vista solo da Davide Massa.

Ma a tenere banco in casa giallorossa è anche la situazione relativa agli infortunati. Oltre ai soliti noti, ieri Zeki Celik ha chiesto il cambio per un dolore al polpaccio e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Per quanto riguarda le prossime avversarie della Roma, in casa Inter è scattato invece l’allarme per Henrikh Mkhitaryan. L’ex giallorosso, si legge sul comunicato nerazzurro, “si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra”.

L’armeno salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina, ma anche la sfida contro la Roma del 5 aprile è a serio rischio. Lo staff medico proverà a recuperarlo per quel match, ma tutto dipenderà dalla risposta alle terapie del caso.