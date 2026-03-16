Lascia la Roma e va alla Juve: la sblocca Spalletti

Non solo Celik, l’allenatore bianconero ha scelto un altro calciatore giallorosso per l’estate
Se la lotta per la Champions League va vissuta soprattutto nel presente e nel lavoro quotidiano, le vicende di calciomercato rappresentano soprattutto il futuro, l’orizzonte che può farsi più o meno roseo anche in base al raggiungimento dell’obiettivo europeo.
Impegnate in una corsa serrata, Como, Juventus e Roma sono pronte a darsela di santa ragione anche sul mercato, rincorrendo calciatori delle rivali o inseguendo lo scippo di obiettivi comuni.
Il club bianconero, in particolare, ormai da mesi fa capolino nelle cronache mercatare che riguardano il club giallorosso. A pochi giorni dallo scontro diretto dell’Olimpico, ad esempio, si è parlato di un accordo tra bianconeri e Zeki Celik, in scadenza a giugno con i capitolini.
Il turco non è tuttavia l’unico romanista che stuzzica Luciano Spalletti. Le ultime indiscrezioni riportate da gazzetta.it rilanciano, infatti, il gradimento del tecnico toscano nei confronti di Lorenzo Pellegrini.
Sin qui, si registrano solo alcuni contatti informali tramite intermediari ma, secondo la rosea, qualora l’ex ct dell’Italia dovesse scendere in campo direttamente per convincere il 7 giallorosso, la strada per la Juve sarebbe in discesa.