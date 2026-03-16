Vlahovic alla Roma: il Milan è sparito, il punto sul rinnovo

Incredibile indiscrezione di calciomercato sull’attaccante serbo della Juventus

Pronto a tornare in campo in questo rush finale di campionato, Dusan Vlahovic durante questi mesi di assenza ha avuto modo di studiare bene insieme ai suoi agenti le possibili soluzioni per il futuro.

In scadenza il prossimo 30 giugno, l’attaccante serbo nelle ultime settimane ha aperto in maniera molto importante alla Juventus sul tema rinnovo, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato, parlano anche di un possibile interessamento della Roma.

Secondo ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, i giallorossi e l’Inter starebbero monitorando la situazione dell’ex Fiorentina, mentre il Milan si è ormai chiamato fuori dalla corsa al mancino ventiseienne.

Allo stato attuale dell’arte, tuttavia, lo scenario più probabile resta quello di un prolungamento con il club bianconero, con le parti che hanno ricucito i rapporti anche grazie all’insistenza di Luciano Spalletti. La Juve, tuttavia, non ha intenzione di superare il tetto salariale da 6-7 milioni di euro.