Addio Gasperini, Conte alla Roma: “È innamorato pazzo”

Arrivano indiscrezioni affascinanti sulla panchina giallorossa e il futuro dei due allenatori italiani

La Roma è in crisi di risultati e di gioco, è inutile girarci intorno. L’emergenza infortuni e gli errori arbitrali hanno avuto sicuramente un peso nello scivolamento al sesto posto in classifica, ma anche alcune scelte di Gian Piero Gasperini sono finite nel mirino della critica.

Sin dalla scorsa estate, si è parlato di tensioni e divergenze di vedute tra l’allenatore giallorosso e Frederic Massara e abbiamo riportato anche indiscrezioni sul possibile addio del dirigente. Ma c’è chi parla anche di un possibile addio dell’ex tecnico dell’Atalanta.

Durante una delle ultime trasmissioni andate in onda sul canale twitch di ‘Controcalcio’, è stata riportata una clamorosa indiscrezione sulla panchina romanista, riguardante non solo i giallorossi, ma anche un altro top club italiano.

“Devo dire una cosa, per me prima o poi ci sarà un matrimonio e il matrimonio che porterà la Roma a vincere è quello con Antonio Conte, perché Ranieri è innamorato pazzo e se conta qualcosa, Conte alla Roma è la soluzione finale”, le parole di Fabio Bergomi.