Barcellona su Ndicka? Vendetta Roma e scippo ai catalani

Doppio intreccio di calciomercato tra blaugrana e giallorossi: i dettagli

Dopo due settimane di riadattamento in seguito alla partecipazione in Coppa d’Africa, Evan Ndicka è tornato su alti livelli, diventando il difensore più affidabile della Roma. La sua assenza a Como si è fatta sentire molto, mentre le sue prestazioni di livello non stanno passando inosservate tra gli operatori di mercato.

Accostato nelle ultime settimane a Barcellona, Manchester United e Tottenham, il difensore ivoriano viene valutato tra i 40 e i 50 milioni dal club giallorosso che potrebbe piazzare una plusvalenza molto importante in ottica fair play finanziario.

Arrivato nella Capitale a parametro zero nell’estate del 2023, il 26enne ex Eintracht tornerà in campo domani nell’ottavo di finale di ritorno contro il Bologna. Per non farsi cogliere impreparata, la dirigenza romanista si sta guardando attorno sul mercato dei difensori.

Non a caso, ormai da giorni si parla della sfida con la Juventus per Marcos Senesi, in scadenza con il Bournemouth. Ma nel mirino, ci sono anche profili più giovani. Secondo Ekrem Konur, infatti, la Roma sarebbe fortemente interessata a Ruud Nijstad. Di piede mancino, il 18enne sta disputando una buona stagione con la maglia del Twente e piace anche a Bayern Monaco, Chelsea e allo stesso Barcellona