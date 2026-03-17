Lesione muscolare, UFFICIALE: doppia assenza contro la Roma

Doppia mazzata a poche ore della sfida contro i giallorossi: ecco l’esito degli esami

Dopo la deludente sconfitta di Como e l’ennesimo torto arbitrale subito, la Roma dopodomani affronterà il Bologna nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Una gara da vincere ad ogni costo per non rischiare di rendere fallimentare una stagione iniziata sotto i migliori auspici.

Scivolata al sesto posto in classifica in Serie A, per tornare in Champions League i giallorossi devono provare anche a vincere la finale di Istanbul. Tornando ai meri aspetti di campo, le ultime notizie provenienti dall’infermeria hanno messo nei guai Vincenzo Italiano.

“Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane”.

Una doppia assenza ufficiale, dunque, per l’ex portiere giallorosso, visto che salterà anche la sfida di campionato, in programma nel weekend del 26 aprile allo stadio Dall’Ara di Bologna.