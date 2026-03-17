Open VAR, espulsione Wesley: svelati gli audio assurdi di Como-Roma

Durante il consueto programma di DAZN sono stati mandati in onda i dialoghi tra Fabbri e Massa

C’è chi, come il sottoscritto, ancora è avvelenato per la clamorosa svista di Davide Massa (sempre lui) sulla seconda ammonizione di Wesley e chi mente. Nonostante la Roma fosse in evidente difficoltà in casa del Como, è innegabile che giocare mezz’ora di partita senza uno dei suoi migliori calciatori ha complicato ulteriormente la missione.

L’espulsione immeritata del brasiliano è stata e rimarrà a lungo tema di dibattito, anche perché il VAR poteva forse sanare l’errore da dilettante di Massa usando il mezzo dello “scambio d’identità”. A distanza di due giorni dal misfatto, “Open VAR” su DAZN ha fatto sentire gli audio tra l’arbitro e il VAR Fabbri.

Sala VAR: “Guardiamo se c’è uno scambio di persona nel fallo, ha fatto doppio giallo. Il fallo lo fa Wesley sicuramente, perfetto, assolutamente sì. Sì, perché Wesley prende la gamba destra. Confermata l’ammonizione del numero 43. Il fallo basso sulla gamba destra lo fa Wesley”. Massa: “Ti ripeto quello che mi dicono, fallo basso”.

Ecco l’analisi del componente CAN, Dino Tommasi: “Subito si cerca uno scambio d’identità e poi vedono questo contatto e avallano la scelta di Massa, supportabile dal campo. Se era da giallo? Nel momento in cui fischia è automatico il giallo perché è SPA, da campo per dinamica è sostenibile”.