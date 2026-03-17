Roma, non solo Celik e Soulé: personalizzato per quattro titolari

Il difensore turco è stato costretto al cambio nella sfida di domenica contro il Como

Nonostante da almeno un mese a questa parte stia regalando prestazioni decisamente insufficienti, Zeki Celik resta uno dei fedelissimi di Gian Piero Gasperini, che continua ad alternarlo, anche all’interno della stessa partita, nei ruoli di terzo di difesa e di esterno a tutta fascia.

Nella sfida contro il Como, il numero 19 della Roma ha chiesto il cambio dopo aver avvertito dolore al polpaccio. Nella seduta pomeridiana di oggi, il turco ex Lille ha svolto lavoro personalizzato, ma non è stato l’unico titolare che si è allenato a parte.

Come Celik, anche Mancini e Koné hanno svolto un lavoro specifico a scopo precauzionale. Anche Matias Soulé ha svolto un allenamento personalizzato, mentre Dovbyk e Dybala hanno lavorato a parte.