Rosso a Wesley, ricorso per scambio di persona: la decisione UFFICIALE del Giudice

L’espulsione di Wesley contro il Como continua a suscitare molte reazioni e polemiche

La Roma non ci sta e, dopo l’assurda espulsione per doppia ammonizione di Wesley contro il Como ha inviato una segnalazione al giudice sportivo “in merito al possibile scambio di persona in relazione all’ammonizione inflitta a Wesley”.

Una segnalazione che è stata annunciata ufficialmente dagli stessi organi di giustizia federale, come si legge dal comunicato ufficiale uscito oggi. Ecco il testo che spiega perché la segnalazione giallorossa non è stata accolta:

“Ricevuta dalla Soc. Roma segnalazione ex art. 61, comma 2 CGS (a mezzo PECpervenuta alle ore 16.53 del 16 marzo 2026) in merito al possibile scambio di persona in relazione all’ammonizione inflitta al calciatore Wesley (Roma) al 19° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, allegate alla segnalazione, di piena garanzia tecnica e documentale; richiesto e ricevuto un supplemento di istruttoria da parte del Direttore di gara designato Sig. Davide Massa nel quale il medesimo dichiarava che al 19° del secondo tempo il calciatore n. 38 del Como Diao era contrastato in maniera regolare dal calciatore n. 2 della Roma Rensch ma, al contempo, subiva un intervento falloso dal calciatore n. 43 della Roma Wesley“.

“Acquisita, altresì, la dichiarazione del VAR designato Sig. Michael Fabbri che confermava di aver effettuato, come da prassi, il check di controllo per un possibile scambio di persona senza ritenere che ci fossero i presupposti per l’intervento del VAR ai sensi del Protocollo; P.Q.M.dichiara di non poter applicare quanto previsto all’art. 61 comma 2 in ordine alla segnalazione della Soc. Roma”.