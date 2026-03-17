Terrore per El Aynaoui, sequestrato in casa durante una rapina

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Notte da incubo per il centrocampista della Roma e i suoi familiari

Terribile disavventura per Neil El Ayanoui nella notte. Secondo quanto riportato dall’ANSA, attorno alle 3 di notte sei rapinatori vestiti di nero e a volto coperto hanno fatto irruzione della villa del centrocampista della Roma armati di pistola.

Neil El Aynaoui si dispera in campo
Terrore per El Aynaoui, sequestrato in casa durante una rapina (Ansa Foto) – asromalive.it

La banda si è fatta strada in casa dopo aver divelto una grata e ha sequestrato, chiudendoli in una stanza, il calciatore, la compagna, la madre e il fratello con la compagna. I malviventi hanno poi rubato gioielli per un valore di 10mila euro, rolex e borse griffate. La redazione di asromalive.it esprime la propria solidarietà a Neil e alla sua famiglia.