Terrore per El Aynaoui, sequestrato in casa durante una rapina

Notte da incubo per il centrocampista della Roma e i suoi familiari

Terribile disavventura per Neil El Ayanoui nella notte. Secondo quanto riportato dall’ANSA, attorno alle 3 di notte sei rapinatori vestiti di nero e a volto coperto hanno fatto irruzione della villa del centrocampista della Roma armati di pistola.

La banda si è fatta strada in casa dopo aver divelto una grata e ha sequestrato, chiudendoli in una stanza, il calciatore, la compagna, la madre e il fratello con la compagna. I malviventi hanno poi rubato gioielli per un valore di 10mila euro, rolex e borse griffate. La redazione di asromalive.it esprime la propria solidarietà a Neil e alla sua famiglia.