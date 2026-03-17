Uno alla Juve e uno alla Roma: il colpo gratis parla tedesco

I due club vogliono provare a chiudere in queste settimane per due parametro zero importanti

Costrette a muoversi negli angusti limiti del fair play finanziario, Juventus e Roma stanno spulciando con estremo interesse il database dei calciatori in scadenza il 30 giugno del 2026, cercando la giusta alchimia tra convenienza economica e qualità del prodotto.

Ormai da settimane si parla, ad esempio, di una sfida infuocata per Marcos Senesi, ma il difensore italo-argentino non è l’unico obiettivo condiviso dalle due dirigenze, impegnate a cercare rinforzi un po’ in ogni settore del campo.

Anche in mediana, dove entrambi i club stanno monitorando con estremo interesse il campionato tedesco. Nelle ultime ore, la stampa austriaca ha parlato di un prepotente ritorno di fiamma della Roma per l’austriaco Xaver Schlager, vicino alla Juve in passato e in scadenza con il Lipsia.

Secondo krone.at l’interesse del club giallorosso sarebbe tornato d’attualità nelle ultime ore e potrebbe essere più concreto di quello bianconero. Secondo La Gazzetta dello Sport, d’altronde, a centrocampo la Vecchia Signora non avrebbe ancora abbandonato l’idea di battere la concorrenza per Leon Goretzka, in scadenza col Bayern Monaco.