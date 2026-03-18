Buongiorno al posto di Ndicka: più di 50 milioni e cessione record

Intreccio pazzesco in Serie A, s’infiamma il mercato dei difensori: ecco tutte le cifre

Merce rara e sempre molto ricercata in sede di calciomercato, il difensore mancino e dotato di buona tecnica è uno dei profili che stuzzicano maggiormente direttori sportivi e allenatori. In Serie A abbiamo diversi interpreti del ruolo importanti e, per fortuna, uno milita proprio nella Roma: Evan Ndicka.

Arrivato a parametro zero nell’estate del 2023, il difensore ivoriano è uno dei principali indiziati alla cessione in estate, anche perché in grado di garantire una plusvalenza importante alle casse giallorosse.

Sulle sue tracce, come è noto, ci sono diversi club europei, tra cui Barcellona, Manchester United e Tottenham, ma il suo nome è sul taccuino anche di alcune società italiane.

Nei giorni scorsi si è parlato, ad esempio, di Juventus, ma nelle ultime ore Interlive.it ha lanciato anche l’interesse dell’Inter. In casa nerazzurra ormai da giorni si ipotizza una cessione di Alessandro Bastoni per più di 50 milioni di euro e nella lista dei potenziali erede ci sarebbe proprio Ndicka, insieme a Buongiorno del Napoli e Lucumi del Bologna.