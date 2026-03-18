Calciomercato Roma, colpo d’ala e scippo ufficiale

A caccia di rinforzi sugli esterni offensivi, il club giallorosso è al centro di un vero e proprio intrigo

Senza Paulo Dybala e Matias Soulé e con Lorenzo Venturino non inserito in lista UEFA, la Roma domani affronterà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con pochi esterni d’attacco.

Un’emergenza continua che sta inevitabilmente condizionando le scelte di Gian Piero Gasperini, spesso costretto ad avanzare almeno un centrocampista sulla linea della trequarti.

Come accaduto a gennaio, anche la prossima estate una delle priorità giallorosse resterà il reperimento di almeno un’ala che sia in grado di assumere in breve tempo i galloni da titolare.

Un nome che piace già da diversi mesi sta, purtroppo per la Roma, calamitando anche le attenzioni di altri top club europei. Stiamo parlando di Mika Godts, seguito anche dal Napoli. Autore di 14 gol e 11 gol in stagione, il 20enne belga secondo Sacha Tavolieri potrebbe finire in Premier League. Stando al giornalista belga, il Manchester United è passato all’azione, contattando ufficialmente l’Ajax per conoscere termini e cifre di un eventuale acquisto.