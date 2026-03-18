Colpo Zirkzee, svolta Roma e Juve: decisione presa, ecco le cifre

L’attaccante olandese lascia il Manchester United dopo solo due stagioni e sa già dove giocherà

Bloccato a Manchester durante il calciomercato invernale, Joshua Zirkzee sta vivendo un 2026 ancora peggiore rispetto al 2025. Dall’arrivo di Michael Carrick in panchina, l’attaccante olandese ha avuto addirittura meno chances rispetto alla gestione Amorim.

Trentadue minuti in quattro presenze: è questo il magro bottino racimolato dall’ex Bologna che ha convinto ancora di più il 24enne a cambiare aria in estate. Seguito e bloccato dalla Roma con un accordo verbale lo scorso inverno, Zirkzee anche in estate ha fatto una scelta chiara.

Secondo caughtoffside.com, infatti, i club di Premier League interessati al ragazzo si sarebbero tirati fuori dalla corsa perché avvisati dall’entourage della voglia del calciatore di lasciare l’Inghilterra e tornare in Italia.

Alla Roma? Lo scenario rispetto a qualche mese fa è un po’ più variegato. Secondo la fonte in questione, ora sarebbero soprattutto Juventus, Milan e Napoli i club italiani interessati all’attaccante, valutato 30-35 milioni di euro dal Manchester United.