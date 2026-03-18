Juve e Roma, l’annuncio è arrivato: ha deciso dove giocare

Telenovela finita e scelta presa, ecco le dichiarazioni che chiudono il cerchio

Mancano solo nove partite alla fine del campionato e le squadre ancora in corsa per qualche obiettivo pur intravedendo il rettilineo finale, continuano a guardare anche lo specchietto retrovisore per non subire sorpassi decisivi.

Nelle ultime settimane, la Roma ha visto sfilare davanti a sé sia la Juventus che il Como e ora ai giallorossi serve una vera impresa per raggiungere la qualificazione in Champions League.

Un obiettivo prestigioso, ma importante anche a livello economico per garantire un calciomercato di livello. Anche perché tra gli obiettivi giallorossi, ce ne sono anche diversi condivisi proprio con i bianconeri.

Di recente, si è parlato di un interessamento, ad esempio, per Kees Smit, ma le cifre circolate in Italia (25 milioni) sono decisamente inferiori rispetto alle richieste dell’AZ, che vuole almeno 45-50 milioni di euro.

Seguito anche in Premier League, il centrocampista 19enne ha gelato le corteggiatrici inglesi in un’intervista rilasciata al canale ‘YouTube’ Supergaande. “Mi piace la Liga, giocherei molto bene lì. Mi piace il sole, sono stanco di giocare col freddo e sotto la pioggia, per questo mi piacerebbe trasferirmi in Spagna. Sono cresciuto vedendo il Barcellona di Iniesta e Messi”.