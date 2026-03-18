Roma-Bologna decisiva per Gasperini: “Ore calde a Trigoria”

È il momento più delicato della stagione giallorossa e anche l’allenatore si gioca molto

Reduce da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite tra Europa e campionato, la Roma domani si gioca praticamente un’intera stagione nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Resa a dir poco complicata dalle due sconfitte contro Genoa e Como, la qualificazione alla Champions League tramite la Serie A è diventata più difficile rispetto al percorso europeo. Oltre a decidere le sorti della squadra, però, il match dello Stadio Olimpico secondo calciomercato.it potrebbe essere dirimente anche per il futuro di Gian Piero Gasperini.

La testata online parla “di ore calde a Trigoria” e di una sfida che può rappresentare uno spartiacque per il club. “A Trigoria le recenti affermazioni di Gasperini (dubbi sul progetto tecnico, sulle operazioni di mercato, le continue battute a distanza sulla potenzialità della rosa) e i risultati ottenuti nell’ultimo periodo, non sono piaciuti. Dal presidente Friedkin al diesse Massara, fino a Ranieri: sono in molti a storcere il naso di fronte alla situazione attuale”.

Secondo l’estensore dell’articolo, Gasperini può ancora contare sulla fiducia del club, ma un’eventuale eliminazione dall’Europa League potrebbe spostare i giudizi e portare a cambi di rotta improvvisi.