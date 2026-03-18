Roma-Bologna, Gasperini: “Koné sta peggio degli altri”. Wesley: “Espulsione inaccettabile”

Ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso alla vigilia degli ottavi di ritorno di Europa League

In crisi di risultati, di gioco e in piena emergenza infortuni, la Roma domani sera contro il Bologna gioca una partita fondamentale per il suo futuro. Un’eventuale eliminazione dall’Europa League renderebbe a dir poco fallimentare la stagione giallorossa nel caso in cui non si dovesse arrivare in Champions League tramite il quarto posto.

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della sfida dello Stadio Olimpico, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. “Di quelli che non si sono allenati a precauzione (Kone, Mancini, Celik), forse quello che sta peggiò è Koné. Vediamo oggi”.

Wesley: “Sono molto felice e voglio diventare un giocatore importante per la Roma, devo ringraziare in particolare il mister che mi ha voluto. Sono arrivato qui per aiutare la squadra, perché non mi sento un Cafu, che può trasformare la squadra, ma posso aiutarla”.

Sugli errori arbitrali. Wesley: “Per me non era fallo, sapevo che ero ammonito e non avrei mai fatto niente per pregiudicare la Roma. Gli corro di lato, appoggio un braccio su di lui perché mi stava letteralmente addosso. Qualcuno mi ha riferito che le immagini confermavano il fallo. Episodio grave, decisivo e inaccettabile“.

Gasperini: “Rivedendo le immagini… Oltre a sentirti preso in giro, devi fare anche la faccia da scemo“. Sulla continuità di risultati e le reazioni dei tifosi. “Vanno accettate tutte le reazioni, anche degli addetti ai lavori, noi dobbiamo lavorare al meglio possibile e abbiamo la coscienza molto apposto, l’impegno della squadra è totale e questo ci garantisce serenità. Credo che questo gruppo stia dimostrando grande serietà e volontà”.

Wesley sugli allenamenti e le indicazioni di Gasperini. “Ci sono differenze rispetto al calcio brasiliano, ma io ho sempre pensato che bisogna rimanere concentrato per l’avversario è più difficile superarmi in fase difensiva e per me è più facile superare l’avversario in fase offensiva. Il mister mi chiede di mantenere sempre il giusto equilibrio tra difesa e attacco, di prendere decisioni giuste e non sbagliare troppi passaggi”.

Gasperini sul Bologna: “È una partita secca, va giocata come una finale. Sono importanti molti aspetti. Sono due squadre che possono portare lustro e orgoglio al calcio italiano perché in Europa si sono sempre comportate bene”.

Wesley sulla sua posizione in campo: “All’esordio contro il Bologna ero molto ansioso di conoscere i miei nuovi tifosi. Giocavo a destra, poi il mister forse ha scoperto che giocavo meglio a sinistra, ma ovunque giochi penso a dare sempre al massimo. Sono migliorato tatticamente. Se riesco ad aiutare la Roma giocando a sinistra, continuiamo”.

Gasperini sulle sconfitte a Udine, Genova e Como perdendo molti duelli. “Ci sono state tante partite, alcune le abbiamo fatte decisamente meglio, altre siamo state un po’ sotto. Abbiamo avuto delle difficoltà di organico che non sono degli alibi, ma ci sono state due partite sicuramente condizionate negli episodi. Non credo che la squadra abbia fatto solo male. In questo momento non sta attraversando il momento migliore, come fino a dicembre in cui eravamo un po’ tutti quanti. Credo che la squadra non abbia mai sbagliato atteggiamento. Domani vogliamo giocare al meglio delle nostre capacità”.

Gasperini su El Shaarawy. “Basta leggere la nostra rosa, lui è stato fuori quaranta giorni senza mai allenarsi. Poi ha avuto un paio di settimane di recupero. Domani non abbiamo Venturino in lista. Davanti ci sono lui, Pellegrini, Zaragoza e Malen. El Shaarawy può essere sicuramente tra i protagonisti”.

“Fuori abbiamo solamente Dybala e Soulé. Non mi spaventa il turnover del Bologna, abbiamo giocato anche in dieci e siamo temprati per il ritmo del Bologna, non è detto che quando uno riposa sta meglio, può anche essere un elemento a favore nostro, lo vedremo domani”.

Gasperini sui tifosi. “Tutte le partite sono stati un grande valore per la squadra, speriamo di continuare a fornire grandi prestazioni davanti ai nostri tifosi”. Wesley sull’Europa League. “Ho sempre sognato di giocare questo tipo di competizioni. So che le carriere si costruiscono attorno a questo tipo di competizioni e trofei. Sono impegni che richiedono il 150% della concentrazione. Domani è una partita importante per noi e per i tifosi”.

Roma favorita sul Bologna? “L’ambizione è uguale per entrambe le squadre, il Bologna l’anno scorso giocava la Champions League. Non c’è tutta questa grande differenza, sono due squadre molto vicine come valori”.

Wesley sul duello con Bernardeschi. “È stato un duello molto intenso, sicuramente è un giocatore pericoloso, di valore, molto forte. Non credo ci siano stati moltissimi duelli perché in realtà è il centrale che esce su di lui. Non so se sia uno dei migliori, perché abbiamo incontrato giocatori molto forti in quella posizione, ma sicuramente è un giocatore forte”.