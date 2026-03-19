Addio Gasperini e nuovo club in Serie A: Roma al bivio

Iniziano a rincorrersi le voci sul futuro dell’allenatore giallorosso, cosa dicono le radio

Per chi segue la Roma come tifoso o come addetto ai lavori, doversi confrontare con il mondo delle radio romane è una prassi consolidata. Tra conduttori, opinionisti e ex calciatori, l’etere capitolino regala sempre molti spunti di riflessione.

In questo periodo molto complicato dal punto di vista di gioco e di risultati, si è tornati a parlare in varie sedi delle tensioni sul calciomercato tra Frederic Massara e Gian Piero Gasperini e in molti sono convinti che una convivenza tra i due anche la prossima stagione sia molto difficile.

Nelle ultime settimane, non a caso, si è parlato con insistenza di un potenziale approdo in giallorosso di Cristiano Giuntoli. Durante il suo consueto intervento a “Te la do io Tokyo”, Ugo Trani ha detto la sua su questo tema, ma anche sul potenziale addio di Gasp.

“Giuntoli lo propongono perché l’unica squadra libera è la Roma. Gasperini? Secondo me dirà “non mi tenete” se un direttore sportivo farà il mercato al posto suo. I Friedkin temporeggiano, ma l’anno prossimo servono 6-7 titolari e 4 riserve credibili. Per questo Gasp voleva anticipare il lavoro a gennaio, ma degli acquisti invernali Vaz potrebbe andare in prestito e Malen è l’unico sicuro. Gasperini vuole un direttore sportivo che lo ascolta per lavorare bene. Dove può andare in caso di addio? Può andare al Napoli“.