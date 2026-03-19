“Ennesimo scontro con Gasperini a Trigoria”: ecco il motivo

Alta tensione in casa giallorossa, non solamente per le strategie di calciomercato di Massara

Che Gian Piero Gasperini non fosse un personaggio facile da gestire e sempre pronto a dire la sua lo si era capito anche durante la sua lunga avventura all’Atalanta, ma da quando è arrivato alla Roma le indiscrezioni sulle tensioni con dirigenza sportiva e staff medico si sono susseguite senza soluzione di continuità.

Durante il mercato di gennaio, Gasp ha manifestato anche pubblicamente i suoi dubbi sulle strategie di Frederic Massara, ma il cammino giallorosso in campionato è stato condizionato anche da un’emergenza infortuni senza fine.

Le divergenze di vedute con lo staff medico hanno caratterizzato soprattutto le tempistiche dei recuperi. Secondo Il Corriere della Sera, “l’ennesimo (e robusto) scontro”, sarebbe andato in scena venerdì scorso.

Stando a quanto scritto da Ugo Trani, il tema della discussione sarebbe stato il forfait di Manu Koné nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. Finito addirittura in tribuna, prima del match il centrocampista francese è stato immortalato a palleggiare con i compagni durante il riscaldamento. Un’immagine che assume un significato un po’ più chiaro dopo questa indiscrezione.