Europa League, DIRETTA Roma-Bologna: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sul ritorno degli ottavi di finale
L’ora della verità è arrivata. Ancora una volta, il percorso europeo rischia di essere l’unico appiglio per rendere la stagione della Roma meno fallimentare. Scivolata al sesto posto in classifica in Serie A, la squadra giallorossa affronta il Bologna all’Olimpico nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League.
Un match che, oltre a mettere in palio il pass per i quarti di finale, rappresenta un vero e proprio spartiacque anche per valutare l’intera prima stagione in giallorosso di Gian Piero Gasperini, che ha già eguagliato il record negativo della stagione di Zeman-Andreazzoli come numero di sconfitte in campionato (10).
Ancora senza Matias Soulé, il tecnico romanista potrà invece contare su Celik, Koné e Mancini, anche se non al 100% della condizione fisica. In casa rossoblu, Vincenzo Italiano recupera Moro, ma dovrà rinunciare a Skorupski. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.
Formazioni ufficiali Roma-Bologna
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Ferguson (C), Pobega; Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano