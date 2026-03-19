Roma-Bologna, infortunio Koné: il francese torna subito negli spogliatoi

Gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: le ultime sulle condizioni del centrocampista

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo della sfida dell’Olimpico tra Roma e Bologna che al momento premia gli uomini di Italiano. Per Gasperini, però, le tegole non sono finite qui.

Al minuto 16 il tecnico di Grugliasco è stato infatti obbligato a togliere Manu Koné, out per un problema alla coscia destra. L’entità dell’infortunio del francese sarà da monitorare con molta attenzione anche perché il centrocampista transalpino, non al meglio, ha provato a stringere i denti.

Evidente il nervosismo di Koné che, accortosi di non poter continuare il match, è tornato immediatamente negli spogliatoi lasciando il posto a Lorenzo Pellegrini, poi protagonista con un palo su punizione e con l’assist servito a Ndicka per il momentaneo 1-1. Vi forniremo ulteriori ragguagli sulle condizioni dell’ex Borussia Mönchengladbach quando trapeleranno aggiornamenti concreti.