Apertura totale di Kessié: Juve e Roma sono state avvisate

La svolta sul futuro del centrocampista è ormai dietro l’angolo: scelta definitiva e nuovo effetto domino

Uno dei calciatori che sta calamitando importanti indiscrezioni in sede di calciomercato è sicuramente Franck Kessié. L’ex Milan è infatti legato all’Al-Ahli da un contratto in scadenza nel 2026 che, contrariamente a quanto circolato nelle scorse settimane, non è stato ancora rinnovato.

Accostato a Milan, Roma e Juve nelle scorse settimane, l’ivoriano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. In tutto questo, però, un tassello importante contribuisce a completare un puzzle che potrebbe regalare interessanti colpi di scena.

Come riferito da Tuttosport, infatti, Kessié avrebbe lanciato segnali di apertura concreti in merito ad un possibile ritorno in Serie A. Una notizia che, se confermata, fa il paio con quella circolata diversi mesi or sono, secondo cui il ragazzo considererebbe chiusa la sua avventura in Arabia e punterebbe a giocarsi con forza le sue chances in una big.

Profilo che stuzzica sia la Juventus che la Roma, quello dell’ex Atalanta è un nome spendibile anche per le due milanesi, a caccia di profili di spessore da un punto di vista fisico con cui puntellare le rispettive mediane. Come sempre avviene in questo genere di situazioni, però, saranno i dialoghi con l’entourage del giocatore e la volontà di quest’ultimo a fare la differenza.