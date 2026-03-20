Aveva stregato la Roma, lo sceglie l’Inter: assegno da 35 milioni

L’assalto convinto dei nerazzurri ad un vecchio pupillo dei giallorossi: ecco come stanno le cose

In una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia densa di contenuti, molti spifferi sugli affari più in voga hanno già cominciato a prendere quota senza soluzione di continuità. In un mosaico ancora tutto da comporre, occhio alle mosse dell’Inter.

A tal proposito sono sicuramente interessanti le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia secondo cui anche il club nerazzurro si sarebbe messo sulle tracce di Orkun Kokcu, vecchio pallino della Roma per almeno due sessioni di mercato.

Protagonista di una stagione da sette gol e otto assist tra le file del Besiktas – squadra nella quale milita in prestito con obbligo condizionato dal Benfica – il classe 2000 sta calamitando l’interesse di molti addetti ai lavori, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto.

Dal canto suo, secondo quanto riferito da Fotomac, l’Inter non si sarebbe accontentata di sondare il terreno, arrivando a mettere sul piatto una prima offerta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro che, però, difficilmente cambieranno le carte in tavola.

Ad ogni modo lo scenario va comunque monitorato con grande attenzione anche perché Marotta e Ausilio hanno già cominciato a preparare il terreno per il post Calhanoglu, i cui tanti problemi fisici accusati negli ultimi mesi hanno fatto scattare molto più di qualche semplice campanello d’allarme.