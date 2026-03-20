Caos Roma dopo Bologna: “Frizioni anche tra Gasperini e Ranieri”

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, la stagione della Roma rischia di essere la più fallimentare degli ultimi anni

La Roma è sparita e dal gol in pieno recupero di Federico Gatti contro la Juventus è finita al tappeto, senza più rialzarsi. Colpa degli infortuni, di alcuni errori arbitrali e individuali, ma dopo 14 sconfitte stagionali in tutte le competizioni non vedere le responsabilità di Gian Piero Gasperini risulta un esercizio di stile poco credibile.

All’indomani della dolorosa disfatta in Europa League contro il Bologna, tifosi e addetti ai lavori hanno analizzato ai raggi X anche le scelte dell’allenatore, che in questo mese ha azzeccato davvero poche mosse, sia nelle formazioni iniziali che nei cambi.

Come se non bastasse, sul piatto della bilancia dell’operato del tecnico piemontese vanno messi anche i rapporti non certo idilliaci con Frederic Massara e lo staff medico, ma non solo. Di questo, e non solo, ha parlato il giornalista Stefano Carina ai microfoni di Radio Radio.

“Non se ne parla, ma ci sono frizioni anche tra l’allenatore e Ranieri. Gasperini ha sbagliato due sostituizioni: Pisilli e Celik, non a caso la Roma prende un gol dal lato del turco con Zaragoza in campo. La gestione delle sostituzioni non l’ho capita. C’è stato un crollo strutturale, partendo anche da Svilar che sbaglia sull’ultimo gol”.