Infortunio Koné: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Il centrocampista francese è stato sostituito al ventesimo di Roma-Bologna

Piove sul bagnato in casa Roma. Come se non bastasse la crisi di risultati in campionato e l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, la squadra giallorossa deve fare i conti con un altro infortunio muscolare.

Al ventesimo del primo tempo della sfida di ieri, Manu Koné ha dovuto abbandonare il campo per un problema al flessore. Per il centrocampista francese si tratta dell’ennesimo stop muscolare.

Gli esami strumentali hanno fatto emergere una lesione muscolare al flessore e il centrocampista dovrà saltare gli impegni con la nazionale. I tempi di recupero sono stimati in quattro settimane e il 17 giallorosso salterà sicuramente anche i big match contro Inter e Atalanta.