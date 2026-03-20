La Juve manda al tappeto l’Inter: la Roma è già il passato

Affascinante triello di calciomercato estivo, il derby d’Italia lo decidono i giallorossi

Si avvicina il calciomercato estivo e, a nove giornate dal termine della Serie A, tutte le squadre in lotta per le prime quattro posizioni in campionato sono uscite dalle competizioni europee. Un colpo duro sia a livello di prestigio sportivo, sia a livello economico vista la perdita di introiti importanti da parte dell’UEFA.

Inter, Juventus e Roma sono state eliminate da tre squadre abbordabili nelle loro rispettive competizioni e se i nerazzurri sono già sicuri di partecipare alla prossima Champions League, bianconeri e giallorossi sono coinvolti in una corsa a tre con il Como.

Pianificare le strategie di mercato senza sapere con sicurezza quali risorse si otterranno dal posizionamento in campionato è un azzardo, ma ci sono alcuni obiettivi per cui ci si può muovere con margini interessanti sin da subito.

Uno di questi è John Lucumi. Seguito a lungo in estate dalla Roma, il difensore del Bologna secondo calciomercato.it ora è invece al centro di una battaglia tra bianconeri e nerazzurri. Un Derby d’Italia di mercato che si preannuncia avvincente e che potrebbe chiudersi sulla base di circa 20 milioni di euro.