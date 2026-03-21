45 milioni e maxi ingaggio: il duello tra Juve e Roma è chiuso

Un’operazione da 80 milioni complessivi coinvolge bianconeri e giallorossi

Bolle qualcosa di molto interessante nella pentola del calciomercato. L’estate è ancora lontana, ma gli ingredienti più stuzzicanti sono già in cottura nel tentativo di anticipare le mosse della concorrenza.

Duellanti sia nella lotta Champions che in sede di mercato, Juventus e Roma già da tempo hanno attivato emissari e scout per individuare e iniziare a lavorare sui profili più interessanti.

Sin dallo scorso gennaio, ad esempio, le due dirigenze hanno mosso i primi passi nei confronti di alcuni calciatori in scadenza, come Marcos Senesi. Resta invece più complicato competere con le super potenze inglesi per giovani prospetti dal cartellino pesante.

È il caso, ad esempio, di Said El Mala. I giallorossi prima e la Vecchia Signora poi avevano già da tempo individuato nel 19enne uno dei profili preferiti per rinforzare le fasce d’attacco, ma la strada si fa sempre più in salita.

Autore di 10 gol e 4 assist in stagione, il ragazzo è finito nei radar di Barcellona, Brighton, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester United e Newcastle, ma secondo fichajes.net l’ultima offerta in arrivo sarebbe quella del Chelsea. I Blues vogliono mettere sul piatto 45 milioni per il cartellino del Colonia e 35 milioni in sette anni per il giocatore. Un’operazione complessiva da 80 milioni decisamente fuori portata per i club italiani.