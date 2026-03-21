Addio Gasperini: la Roma ha le idee chiare

Ecco la posizione del club giallorosso sull’allenatore e la dirigenza

Quasi mai finito nel mirino della critica fino ad un mese fa, Gian Piero Gasperini in questi giorni è finito sul banco degli imputati per le troppe sconfitte in campionato (dieci) e per l’eliminazione agli ottavi di finale di Europa League e Coppa Italia.

In un recente articolo, abbiamo analizzato gli errori commessi da Gasp su tutti i fronti, ma l’operato del tecnico piemontese è finito sotto la lente d’ingrandimento della famiglia Friedkin.

Secondo calciomercato.it, a meno di un clamoroso recupero nella corsa Champions League, l’ipotesi di un allontanamento di Gasp a fine stagione non è affatto da escludere, che sia tramite esonero, rescissione o dimissioni.

A livello dirigenziale, invece, la testata giornalistica online conferma la presenza di una totale unità d’intenti tra Claudio Ranieri e Frederic Massara, pronti a lavorare gomito a gomito per trovare la miglior soluzione per la Roma. Nelle ultime ore, come potenziale erede, sono circolati soprattutto i nomi di Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano, ma ogni valutazione definitiva appare prematura.