Ritorno alla Roma: con Totti è tutto fermo, cosa succede

Gli ultimi aggiornamenti sul capitano giallorosso e la firma con il club romanista

Tutti in bilico in casa Roma. Complici le tante sconfitte in campionato e l’eliminazione agli ottavi di finale di Europa League e Coppa Italia, a fine anno molti dei reparti del club saranno messi in discussione. Da Gasperini a Massara, passando per lo staff medico e Ranieri, nessuno al momento può sentirsi sicuro al 100% della sua permanenza.

Ma lo stato d’incertezza non riguarda solamente l’attuale organigramma giallorosso visto che, secondo Il Messaggero, anche l’eventuale ritorno di Francesco Totti alla Roma è in bilico.

Secondo il quotidiano capitolino, infatti, la trattativa con lo storico Capitano sono in stand by. Dopo i primi contatti per un contratto annuale da ambasciatore, i Friedkin non si sono fatti più sentire con il Dieci romanista. Totti resta in attesa, ma al momento le negoziazioni sono ad un punto fermo.