Tegola nerazzurra, lesione muscolare: salta il big match con la Roma

L’esito degli esami strumentali mette ko uno dei protagonisti della Serie A

La maledizione degli infortuni ha colpito principalmente la Roma e il Napoli, ma un po’ tutte le squadre in questa stagione hanno dovuto pagare dazio alla malasorte, rinunciando a calciatori fondamentali per diverse settimane.

Dopo l’eliminazione in Europa League e le due sconfitte consecutive contro Genoa e Como, i giallorossi vogliono tornare alla vittoria contro il Lecce, ma Gian Piero Gasperini dovrà fare ancora una volta a meno di Matias Soulé e di Manu Koné.

Andare alla sosta con tre punti sarebbe di vitale importanza, anche perché al ritorno in campo, i giallorossi nel giro di due settimane incontreranno due big come Inter e Atalanta.

In programma il 18 aprile, la sfida contro i bergamaschi potrebbe aver perso uno dei protagonisti più attesi: Gianluca Scamacca. L’ex giallorosso ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. I tempi di recupero potrebbero essere di tre-quattro settimane e il suo recupero per la sfida dell’Olimpico è dunque in bilico.