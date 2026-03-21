Vertice con Gasperini e Massara: la decisione dei Friedkin

Ryan e Claudio Ranieri hanno incontrato allenatore e direttore sportivo a Trigoria

All’indomani della dolorosa eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, a Trigoria c’è stata una riunione molto importante per il futuro della Roma. Ryan Friedkin, Claudio Ranieri, Frederic Massara e Gian Piero Gapserini hanno avuto un confronto immediato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la proprietà americana ha manifestato grande amarezza per la disfatta di giovedì, chiedendo a tutti uno sforzo importante per provare a salvare la stagione nelle ultime nove partite di campionato.

Gasperini ha ribadito le sue valutazioni sulla rosa, confermando di non aspettarsi tutte queste difficoltà nel reperire giocatori sul mercato, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Nel ricordare come ci si aspettasse di passare almeno il turno con il Bologna, Friedkin ha ricordato a Gasp che nessuno gli ha chiesto di arrivare in Champions, ma anche di prendere consapevolezza di avere una rosa in grado di lottare fino alla fine.

E il futuro? Di certo sarà quasi impensabile affrontare un’altra stagione con queste divergenze di vedute tra allenatore e dirigenza. Nel caso in cui non ci dovesse essere unità d’intenti e compattezza, la Roma si troverà di fronte ad un bivio: prendere un direttore sportivo maggiormente gradito a Gasp, oppure partire da un nuovo allenatore con l’esonero di Gasp.