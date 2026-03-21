Wesley ha stregato il DS italiano: quasi 60 milioni sul mercato

L’esterno brasiliano è uno dei nomi più caldi del calciomercato giallorosso

Contro il Bologna non ha brillato nemmeno lui e tra andata e ritorno ha forse fornito due delle peggiori prestazioni in maglia giallorossa, ma Wesley resta uno dei migliori calciatori della Roma in questa stagione, giustificando i 25 milioni più bonus spesi in estate.

Autore di 4 gol e 2 assist in stagione, l’esterno brasiliano non ha affatto sofferto il passaggio dal calcio brasiliano a quello italiano, diventando subito uno dei migliori esterni della Serie A, ma non solo.

A suon di ottime prestazioni, l’ex Flamengo si è guadagnato la convocazione di Carlo Ancelotti per le prossime amichevoli del Brasile. Una vetrina importante anche in ottica calciomercato, con molte squadre già da tempo sulle tracce del calciatore.

Nelle ultime ore, Team Talk ha rilanciato in particolar modo l’interessamento di un direttore sportivo italiano: Andrea Berta. Stando al sito inglese, nelle ultime settimane l’Arsenal ha monitorato costantemente il brasiliano e l’interesse nei confronti del 22enne sta progressivamente crescendo, al punto di poter superare le candidature di Livramento, Collins e Vanderson.

L’interesse dei Gunners per un nuovo esterno destro nasce dalla volontà di cedere di Ben White, pagato dai londinesi circa 60 milioni di euro. All’incirca la stessa cifra che potrebbe richiedere la Roma per cedere Wesley in estate.