Calciomercato Roma, Pellegrini e il fattore Gasp: Juve avvisata due volte

L’enigma legato al centrocampista giallorosso continua ad impazzare senza soluzione di continuità

Trascinatore nella sfida con il Bologna che però non ha fruttato la qualificazione ai quarti di Europa League, Lorenzo Pellegrini vuole ritagliarsi altro spazio nello scacchiere di Gasperini. Il suo futuro, intanto, continua ad essere un rebus difficile da sciogliere.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, se dipendesse dal tecnico di Grugliasco l’ex Sassuolo continuerebbe la sua avventura nella Capitale. Del resto il tuttocampista italiano rispetto alla scorsa stagione ha raddoppiato il suo apporto tra gol e assist rientrando bene dall’infortunio anche da un punto di vista caratteriale.

Impiegato sia come mezzala che (soprattutto) come trequartista, “Lollo” sta continuando a lanciare segnali di un certo tipo che, però, potrebbero non bastare. Le parole di Ranieri non lasciano spazio a dubbi: il fattore economico è assolutamente dirimente.

Nonostante l’apprezzamento di Gasp, qualora Pellegrini non accettasse una drastica riduzione di ingaggio, le strade con la Roma saranno destinate a separarsi. In tutto questo una vera e propria trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata: i giallorossi hanno al momento altre priorità e non si sono fatti vivi con l’entourage del ragazzo, in attesa di segnali.

Nel mentre diversi club italiani osservano sornioni l’evolversi della situazione. A cominciare dalla Juventus che su input di Spalletti sarebbe stuzzicata all’idea di affondare il colpo nel caso in cui ne ravvisasse i presupposti; tuttavia, neanche Inter e Napoli sono fuori dalla corsa, più aperta che mai.