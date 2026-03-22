Firma con Dybala: la Juve gli dice addio

Gli intrecci con il futuro dell’attaccante della Roma non sono finiti: hanno le idee chiare sul da farsi

Con la testa proiettata al delicato impegno casalingo contro il Lecce, la Roma continua ad essere al centro di vivaci indiscrezioni di mercato. In entrata, dal momento che non sono poche le piste battute in modo esplorativo da Massara, ma anche in uscita.

In questo senso, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora prolungato, Paulo Dybala è un profilo attorno al quale si stanno concentrando le maggiori indiscrezioni. Con l’ipotesi rinnovo non ancora sfumata del tutto ma sostanzialmente bloccata, l’argentino appare sempre più affascinato da un ritorno in Argentina mai così concreto.

Mai sopito, il pressing del Boca Juniors – soprattutto nelle figure di Riquelme e Paredes – è entrato definitivamente nel vivo. Dal canto suo la “Joya” non ha ancora sciolto le riserve anche se una sua possibile permanenza a Roma, soprattutto se non dovesse abbassare le richieste di ingaggio, sembra piuttosto complicata.

Di fatto l’interessamento degli Xeneizes è concreto e si inserisce in un preciso programma di rafforzamento dell’organico. Stando a quanto riferito dal giornalista Marcelo Nasarala, ad esempio, oltre all’acquisto di un nuovo attaccante, il Boca starebbe lavorando sottotraccia all’acquisto di un nuovo esterno destro.

Tra i profili che più intrigano il club argentino ci sarebbe quello di Molina che, va detto, in questa stagione si sta ritagliando un ruolo centrale nello scacchiere di Simeone. Dopo aver rispedito al mittente le avances della Juve, che in estate si è fatta viva per lui in tempi e in modi diversi, l’ex Udinese sta continuando a lanciare segnali importanti.

Benché sia difficile ipotizzare una sua partenza in estate (soprattutto se non a titolo definitivo), il Boca non si sarebbe perso d’animo, convinto di possedere gli argomenti giusti per convincere il ragazzo. Seguiranno aggiornamenti.