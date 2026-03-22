La Roma mette la freccia: riecco Federico Chiesa

Non è ancora finita per l’esterno italiano: così i capitolini sono pronti a far saltare il banco, le ultimissime

Convocato da Gennaro Gattuso per i play-off validi per l’accesso alle fasi finali dei Mondiali, Federico Chiesa è tornato prepotentemente al centro della ribalta. Protagonista di una stagione caratterizzata da molte ombre e poche luci, l’esterno offensivo italiano ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

A differenza di quanto trapelato nelle ultime due sessioni di calciomercato, infatti, l’ex attaccante della Juventus appare più propenso a lasciare il Liverpool per ritrovare quella continuità di rendimento sempre mancata dall’inizio della sua esperienza in maglia Reds.

Non sono pochi i club italiani che hanno lanciato segnali di un certo tipo all’indirizzo del figlio d’arte per il quale, però, il club inglese non è intenzionato a mettere a bilancio una pesante minusvalenza.

Accostato alla Juventus a gennaio, quello di Chiesa continua ad essere un profilo assolutamente spendibile anche in chiave Roma. A confermarlo è calciomercato.it che, anzi, rincara la dose spiegando come il club giallorosso parta in pole position nella corsa al ragazzo.

Tallone d’Achille in questa fase della stagione della squadra di Gasperini visti anche i tanti infortuni, l’acquisto di un’altra ala soddisferebbe una richiesta esplicita del tecnico di Grugliasco. Del resto, l’innesto di Zaragoza ha finora deluso le attese e il suo riscatto è un rebus ancora tutto da sciogliere.

Anche per questo la Roma avrebbe cominciato a muoversi sotto traccia per un altro tipo di attaccante, individuando in Federico Chiesa l’obiettivo numero uno a cui dare la caccia. Staremo a vedere cosa succederà.