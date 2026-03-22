Non solo Gasperini e Massara: “Confronti accesi coi calciatori”

Momento veramente difficile in casa Roma, tra risultati che non arrivano e tensioni interne

Portata in alto nella prima parte di stagione da una solidità difensiva granitica e da uno stratosferico Mile Svilar, la Roma si è resa protagonista di un girone di ritorno sin qui inguardabile e deleterio, con appena 15 punti conquistati in 10 partite.

Un ruolino di marcia da media-bassa classifica che ha consentito a squadre come Atalanta, Como e Juventus di riprendere molti punti di svantaggio sui giallorossi. Di certo, le tensioni tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, con tanto di pubbliche rimostranze da parte del tecnico piemontese non hanno aiutato.

Così come le divergenze di veduta con lo staff medico, che hanno condizionato la gestione degli infortuni e dei tempi di recupero. Ma le tensioni interne nel club non si sono limitate solamente a questi settori.

Sul proprio profilo X, infatti, la giornalista Eleonora Trotta ha parlato anche di diatribe con alcuni giocatori. “Definirle tensioni è riduttivo. I problemi emersi la scorsa estate sono tanti e non riguardano quindi solo il mercato e la sfera medica. Ci sono stati dei confronti accesi anche con alcuni giocatori”.