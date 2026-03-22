Serie A, DIRETTA Roma-Lecce: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sul match dello stadio Olimpico
Dopo 10 sconfitte in campionato e l’eliminazione agli ottavi di finale di Europa League, le prove d’appello per la Roma sono finite. Per immaginare di avere ancora qualche possibilità di qualificarsi in Champions, la squadra giallorossa deve vincere più partite possibile, a partire da quella di oggi contro il Lecce.
Ancora senza Matias Soulé, Gian Piero Gasperini ha perso nuovamente anche Manu Koné per almeno un mese. Oltre alle tante assenze per infortuni, i giallorossi dovranno rinunciare anche a Wesley, squalificato dopo l’ingiusta espulsione contro il Como.
A caccia di punti salvezza, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Berisha, Camarda, Gaspar, Coulibaly e Sottil. In programma alle ore 18, la sfida dell’Olimpico verrà seguita in tempo reale da Asromalive.it.
Formazioni ufficiali Roma-Lecce
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante (C), El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata