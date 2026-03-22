Tegola UFFICIALE per Gasp: non convocato per Roma-Lecce

Sarà indisponibile per la gara contro gli uomini di Di Francesco: il motivo dell’assenza
Chiamata a riscattare il doppio passo falso contro Como e Bologna, la Roma ospita un Lecce in piena lotta per non retrocedere. Per la gara con i salentini, però, Gasperini dovrà fare ancora una volta la conta degli infortuni.
Non al top della forma a causa del problema al polpaccio rimediato contro i felsinei, Celik è stato costretto ad alzare bandiera bianca: il difensore turco, dunque, non è stato convocato per il match di questo pomeriggio. Al suo posto giocherà Rensch.
La Roma può comunque tirare un sospiro di sollievo dal momento che gli esami a cui si è sottoposto l’ex Lille non hanno evidenziato lesioni di tipo muscolare: le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.