Calciomercato Roma, Inter pigliatutto e Juventus KO

L’irruzione nerazzurra rovina i piani bianconeri, ecco il ruolo dei giallorossi nell’affare

Caratterizzato da una forte rivalità sul campo, il rapporto tra Inter, Juventus e Roma è caratterizzato anche da numerosi duelli di calciomercato e di potenziali scippi reciproci.

Mentre i giocatori e gli allenatori sono concentrati soprattutto sulla lotta scudetto e la corsa Champions, direttori sportivi e dirigenze sfrutteranno la sosta del campionato per continuare a tessere la propria tela in vista della campagna trasferimenti estiva.

Uscite tutte prematuramente dalle rispettive competizioni europee, le tre società hanno dovuto rinunciare a molti introiti UEFA e anche per questo continuano a monitorare con estremo interesse il mercato dei parametro zero.

Come noto ormai da settimane, sia Juve che Inter sono interessate a Zeki Celik, in scadenza a giugno, ma il triangolo può ora spostarsi anche su un altro obiettivo difensivo. Secondo fichajes.net, infatti, i nerazzurri sarebbero entrati di prepotenza nella corsa a Marcos Senesi, anche per lanciare un messaggio al Barcellona, accostato all’argentino, ma fortemente interessato anche ad Alessandro Bastoni e Evan Ndicka.

Senesi piace anche a Juve e Roma e all’orizzonte si potrebbe dunque profilare un clamoroso intreccio a tre bande tra nerazzurri, bianconeri e giallorossi, coinvolgendo diversi giocatori di comune interesse.