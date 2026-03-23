Dal meeting coi Friedkin all’assalto Juve: pressing Gasperini

L’allenatore giallorosso ha le idee chiare e ha avvisato la Roma

A volte un silenzio è più assordante del clamore delle fanfare e dei proclami e l’ennesima dimostrazione arriva dall’ultimo silenzio stampa di Gian Piero Gasperini. Decidendo di non commentare la vittoria di ieri contro il Lecce, il tecnico giallorosso ha dato il “la” alla ridda di voci e indiscrezioni sull’umore e le riflessioni del tecnico piemontese.

Il meeting di venerdì scorso, d’altronde, non è servito a chiarire le strategie della Roma per i prossimi mesi e anche per questo, secondo laroma24.it, l’allenatore romanista ha chiesto di confrontarsi al più presto con la famiglia Friedkin.

L’ex Atalanta vuole vederci chiaro sul calciomercato per non ripetere quanto vissuto nelle ultime due sessioni, quando ha manifestato anche pubblicamente le divergenze di vedute con Frederic Massara. A preoccuparlo sono soprattutto i tanti calciatori in scadenza di contratto.

Tra questi, c’è anche Zeki Celik. Secondo ‘tuttomercatoweb.com’, Gasperini sta insistendo con la Roma affinché venga fatta una nuova offerta all’esterno turco, dopo quella da 2,4 milioni rifiutata nelle scorse settimane. L’ex Lille ha davvero sparato alto, chiedendo 4 milioni, una cifra ritenuta troppo alta. Massara non ha presentato nuove proposte.

Gasp è in pressing con il club affinché venga fatto un rilancio, ma nel frattempo la Juventus continua a studiare con interesse la situazione, nella consapevolezza di essere disposta da avvicinarsi alle richieste di Celik molto di più dei giallorossi.