Malumore Gasp e tensioni? Cosa è successo negli spogliatoi

La versione della Gazzetta dello Sport sul post partita di ieri contro il Lecce

Dopo un mese, la Roma è tornata alla vittoria, battendo di misura il Lecce. Il primo gol di Robinio Vaz con la maglia giallorossa ha scrollato di dosso tensioni e paure, consentendo alla squadra di raggiungere la Juventus in classifica.

A fine partita, Gian Piero Gasperini non ha parlato in TV e in conferenza stampa, ufficialmente per un calo di voce, ma secondo La Gazzetta dello Sport il post partita sarebbe stato piuttosto agitato.

“Nuovi malumori? Gasp non parla, ma che tensione negli spogliatoi”. È questo l’articolo dedicato all’argomento. Secondo la rosea, dopo il triplice fischio, all’interno degli spogliatoi “i decibel si sarebbero alzati”.

“Sarà stata la pressione degli ultimi giorni, unita quasi certamente ai confronti di venerdì post eliminazione (da parte del Bologna) in Europa League a Trigoria con i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri e il ds Ricky Massara: fatto sta che il tecnico della Roma ha scelto di non parlare in fondo a una settimana piena di amarezze”.

“Il tempo s’incaricherà di stabilire – prosegue l’articolo – quanto è forte la rabbia dell’allenatore e quanto durerà, soprattutto”. Questa la ricostruzione de La Gazzetta, che ricorda anche gli screzi sul mercato che portarono al silenzio Gasp pure dopo la vittoria dell’andata.