Mister 50 milioni al posto di Koné: incontri e contatti continui

Si accende il calciomercato di Inter e Roma a due settimane dallo scontro diretto

Dopo la sosta, nella domenica di Pasqua, Inter e Roma si troveranno di fronte allo Stadio San Siro, cercando punti importanti rispettivamente nella lotta Scudetto e nella corsa Champions League.

Reduci da un marzo a dir poco travagliato (una sola vittoria per i giallorossi, zero per i nerazzurri), i due club sperano di poter tornare a contare sulla qualità argentina di Matias Soulé e Lautaro Martinez, assenti da più di un mese.

Alla sfida, invece, non prenderà sicuramente parte Manu Koné che dovrà stare fuori un mese per una lesione al bicipite femorale destro. Il centrocampista francese, com’è noto, resta un obiettivo di mercato molto concreto della dirigenza nerazzurro.

La scorsa estate, la Roma ha rifiutato l’offerta da meno di 40 milioni di euro proveniente da Milano, valutando il calciatore almeno 50 milioni. Più o meno la stessa valutazione data alla potenziale alternativa a Koné. Stiamo parlando di Andrey Santos. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il brasiliano è un obiettivo molto concreto dell’Inter.

Il club milanese avrebbe incontrato già diverse volte Giuliano Bertolucci e Kia Jorabchian, agenti molto vicini all’ex Strasburgo. La scorsa estate, il Chelsea ha rifiutato circa 50 milioni per il calciatore, ma dopo una stagione da comprimario il prezzo potrebbe essere calato.