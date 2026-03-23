Scossa Inter prima della Roma: scelto il sostituto di Chivu

Bufera in casa nerazzurra dopo il pareggio in casa della Fiorentina e le vittorie di Milan e Napoli

Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite di Serie A. Nel giro di poche settimane, l’Inter non è riuscita a dare il colpo di grazia al campionato, vedendo assottigliarsi il vantaggio in classifica, che era arrivato addirittura a 10 punti a inizio marzo.

Per fortuna dei nerazzurri, alla ripresa del campionato dopo la sosta, nella giornata in cui i nerazzurri saranno impegnati nella difficile sfida contro la Roma, ci sarà lo scontro diretto tra Milan e Napoli, distanti rispettivamente 6 e 7 punti dai nerazzurri.

Nelle ultime settimane, in discussione sono finite anche le scelte di Cristian Chivu, finito nel mirino dei tifosi e di blogger e influencer a tinte nerazzurre. Molti invocano addirittura un cambio d’allenatore immediato.

È il caso, ad esempio, del blogger Simone Nicoletti che sul suo profilo X ha anche indicato un nome clamoroso per la sostituzione del tecnico romeno. “Serve una scossa. Promuovendo Vecchi o affidandosi a uno duro e carismatico che conosce A e Inter come Thiago Motta. Sperare che dopo 40 giorni di stop Lautaro cambi il volto di questa squadra è molto rischioso”.