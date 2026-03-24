Allenamento Roma, il report da Trigoria su Soulé

Ecco le ultime notizie sull’attaccante argentino in vista della partita contro l’Inter del 5 aprile
Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio per iniziare a preparare la partitissima contro l’Inter. Nella domenica di Pasqua (il 5 aprile), i giallorossi sfideranno la squadra di Chivu con l’imperativo di provare a fare punti utili nella lotta Champions.
Dopo quasi due mesi, i nerazzurri ritroveranno Lautaro Martinez. A proposito di argentini, Gian Piero Gasperini spera di ritrovare Matias Soulé per la trasferta milanese.
Buona notizia per Gian Piero #Gasperini: Mati #Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo alla ripresa degli allenamenti #ASRoma @tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 24, 2026
Alle prese da diverse settimane con la pubalgia, l’attaccante giallorosso oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, iniziando un percorso che, nella speranza di tutti, dovrà portarlo sempre più in forma in vista del big match pasquale, in uno stadio in cui è stato già decisivo lo scorso anno con il gol vittoria.