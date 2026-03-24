Allenamento Roma, il report da Trigoria su Soulé

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Ecco le ultime notizie sull’attaccante argentino in vista della partita contro l’Inter del 5 aprile

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio per iniziare a preparare la partitissima contro l’Inter. Nella domenica di Pasqua (il 5 aprile), i giallorossi sfideranno la squadra di Chivu con l’imperativo di provare a fare punti utili nella lotta Champions.

Matias Soulé sbuffa durante la partita
Allenamento Roma, il report da Trigoria su Soulé (Ansa Foto) – asromalive.it

Dopo quasi due mesi, i nerazzurri ritroveranno Lautaro Martinez. A proposito di argentini, Gian Piero Gasperini spera di ritrovare Matias Soulé per la trasferta milanese.

Alle prese da diverse settimane con la pubalgia, l’attaccante giallorosso oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, iniziando un percorso che, nella speranza di tutti, dovrà portarlo sempre più in forma in vista del big match pasquale, in uno stadio in cui è stato già decisivo lo scorso anno con il gol vittoria.