Dalla Roma all’Inter: “Un milione in più ogni partita”

Nerazzurri e giallorossi al centro di un nuovo tormentone di calciomercato
Tra meno di due settimane, Inter e Roma si sfideranno in una Domenica di Pasqua che sperano possa coincidere con una rinascita sportiva. Da un lato, i nerazzurri andranno a caccia di una vittoria che manca da tre partite per portarsi momentaneamente a più nove dal Milan, dall’altro i giallorossi non possono compiere altri passi falsi se vogliono preservare piccole speranze di arrivare in Champions.
Le due squadre sono anche al centro di numerose indiscrezioni di calciomercato destinate ad aumentare durante la sosta del campionato. Manu Koné, Davide Frattesi, Marcos Senesi sono solo alcuni dei nomi che coinvolgono direttamente entrambi i club.
A proposito di difensori, le ultime notizie provenienti dall’Olanda parlano di una potenziale sfida per Ruud Nijstad. Secondo twenteinsite.nl, il 18enne mancino piace ai due club italiani, ma anche a Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Del difensore del Twente ha parlato anche Tijmen van Wissing su RTV Oost ‘s De Oosttribune.
“Molto probabilmente quest’estate venderanno Nijstad. Diventa un milione di euro più caro ogni partita buona che gioca”. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2027, il ragazzo viene valutato 8 milioni di euro da transfermarkt, ma il suo prezzo potrebbe essere leggermente superiore.