Esonero o dimissioni? La posizione di Gasperini

Il tecnico giallorosso non sta vivendo un momento facile nella Roma

Il ritorno alla vittoria contro il Lecce non è bastato a far tornare il sorriso a Gian Piero Gasperini, che ha preferito non parlare nel post partita di domenica sera. Non soddisfatto del meeting di venerdì con società e dirigenza e stizzito da alcune dichiarazioni sugli infortuni di Frederic Massara, il tecnico oggi riprenderà gli allenamenti a Trigoria senza 12 nazionali e con tanti infortunati.

Proprio la gestione dei recuperi dagli infortuni, insieme alle strategie di mercato passate e future hanno spesso creato un terreno fertile per le tensioni tra l’allenatore della Roma, Massara e Claudio Ranieri.

Da quest’ultimo in particolare, secondo Leggo, Gasp si aspettava maggiore copertura. Trascurato dall’uomo che lo aveva scelto in estate per rilanciare il progetto, Gasperini starebbe maturando l’idea di lasciare la Roma dopo una sola stagione, facendo naufragare il piano triennale.