Gasp e Ranieri, prime tensioni per colpa dell’Inter e del mercato

Le frizioni tra il senior advisor e il tecnico giallorosso risalgono addirittura ad agosto

Mettere da parte le tensioni da guerra fredda fino a giugno per provare a salvare una stagione che rischia di rivelarsi fallimentare. È questa la linea dettata dai Friedkin a Trigoria per provare a raggiungere un’insperata qualificazione in Champions League.

Dagli infortuni, al calciomercato, passando per staff medico e strategie comunicative, sono molti i temi di dibattito tra Gian Piero Gasperini e gli altri componenti della Roma. Se prima si parlava solo delle divergenze di vedute con Frederic Massara, ora nella lente d’ingrandimento è finito anche il rapporto con Claudio Ranieri.

Già da tempo sul nostro canale twitch vi abbiamo raccontato di come qualcosa si sia rotto tra l’allenatore e il senior advisor giallorosso. Ma i dissapori non sono così recenti come si può pensare.

Durante il suo intervento a Radio Manà Manà Sport, Filippo Biafora ha raccontato un retroscena molto interessante. Secondo il giornalista de il Tempo, le prime tensioni risalgono ad agosto, quando Ranieri ha bloccato la cessione di Manu Koné, trattato concretamente dall’Inter. Gasperini, di comune accordo con la direzione sportiva, aveva deciso di sacrificare il francese per rinforzare l’attacco con Sancho, ma Sir Claudio avrebbe bloccato l’operazione con forza.