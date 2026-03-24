Non solo Roma e Napoli: asta in Serie A per il nuovo Yildiz

Almeno quattro squadre italiane sono pronte a darsi battaglia per Kerim Alajbegovic

L’acquisto di Robinio Vaz è solo l’ultimo esempio di come la Roma voglia tornare a scandagliare il mercato dei giovani per garantire un futuro roseo al club, sia a livello tecnico, sia a livello finanziario.

Ormai da mesi, emissari e scout giallorossi sono presenti sugli spalti europei e sudamericani per scovare talenti interessanti da portare nella Capitale. Uno degli ultimi nomi accostati da Il Giornale al club capitolino è quello di Kerim Alajbegovic.

Secondo il quotidiano, la sfida con il Napoli è già iniziata. Autore di un’ottima stagione con la maglia del Salisburgo (11 gol e 3 assist in 36 presenze complessive), l’ala diciottenne è già stato ribattezzato come nuovo Yildiz per le sue caratteristiche tecnico-tattiche e in estate verrà controriscattato dal Bayer Leverkusen a 8 milioni di euro.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, tuttavia, sulle tracce del ragazzo ci sarebbero almeno altri tre club italiani, pronti a scommettere sul suo talento. Si tratta di Fiorentina, Juventus e Milan, ma non sarà affatto facile portarlo in Serie A.